Milan tagliato fuori per Taremi! L’Inter ora ha la strada spianata: l’indiscrezione di mercato sull’attaccante

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Mehdi Taremi, attaccante in scadenza con il Porto il prossimo 30 giugno.

Come riportato da Tuttosport il Milan è ancora infuriato per quanto accaduto in estate e avrebbe deciso di non tornare alla carica per l’iraniano. Per questo motivo non si profila nessun derby all’orizzonte per la punta.