Milan: tanti auguri a George Weah, che oggi compie 54 anni

Milan: oggi il Re Leone, George Weah, ex attaccante storico rossonero, compie 54 anni. I suoi numeri al Diavolo

Oggi 1 ottobre 2020, George Weah, ex attaccante storico del Milan, compie 54 anni. Il Re Leone nato a Monrovia, in Libera, nel 1966, è stato uno dei migliori centravanti dell’era Berlusconi.

Vanta un grande palmares con la maglia rossonera: Weah è stato il primo calciatore non europeo a vincere il Pallone d’Oro. Sono due gli scudetti conquistati. In via personale ha ricevuto il Premio IFFHS, come miglior attaccante africano del secolo.