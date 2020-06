Milan Szoboszlai, Rangnick cerca la soluzione tattica per l’ungherese

Dominik Szoboszlai come primo colpaccio per presentarsi al pubblico rossonero. Questo è il pensiero di Ralf Rangnick

Dominik Szoboszlai come primo colpaccio per presentarsi al pubblico rossonero. Questo è il pensiero di Ralf Rangnick che, dopo aver avvallato l’arrivo di Kalulu a costo zero, si prepara a risolvere gli ultimi dettagli contrattuali prima dell’approdo ufficiale al Milan. Il centrocampista del Salisburgo potrebbe essere il primo acquisto della nuova era milanista, in attesa di redefinire il budget di mercato e il ruolo di alcuni dirigenti. L’idea tattica è quella di collocare il giovane talento al fianco di Ismael Bennacer per un centrocampo di grande qualità e prospettiva.