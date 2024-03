Milan, ti ricordi di Strasser? Ha ringraziato i rossoneri per questo traguardo – FOTO

Milan, ti ricordi di Strasser? Ha ringraziato i rossoneri per questo traguardo. Il messaggio condiviso sui profili social

L’ex giocatore del Milan Strasser ha ringraziato i rossoneri tramite un post sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – «Le parole non possono esprimere quanto sia onorato di essere stato selezionato come primo calciatore della Sierra Leone a ricevere un invito a partecipare al prossimo 74° congresso FIFA come leggenda del calcio FIFA! Sarò sempre grato di aver avuto l’opportunità di rappresentare il mio paese. E giocare per alcuni club fantastici come FC Kallon, Milan, Lecce, Genoa, Parma, Reggina Calcio, Livorno Calcio, Nk zagabria, Gil Vicente, FC Tps e Leone Stars. È stato davvero un sogno diventato realtà. Da ragazzino in Sierra Leone, ricordo di essermi innamorato di questo sport.

Mai nei miei sogni più selvaggi avrei potuto immaginare come avrebbe cambiato la mia vita. Sono grato per il supporto della mia famiglia, dei miei compagni di squadra. E di tutti gli incredibili tifosi nel corso degli anni. A tutti i giovani ragazzi e ragazze del mondo e soprattutto in Sierra Leone, voglio ispirarvi a perseguire i vostri sogni. Lavorate sodo, non arrendetevi mai e riponete la vostra fiducia in Dio. Tutto è possibile, non importa da dove venite o quali ostacoli affrontate. Continua a inseguire le tue passioni e non perdere mai di vista i tuoi obiettivi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso!».