Milan Stella Rossa, Condò spiega: «Vittoria fondamentale, coi tre punti ai rossoneri si aprire questo inaspettato scenario»

Milan Stella Rossa, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato la gara di questa sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Paolo Condò, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è zoppicante in campionato, mentre il percorso in Champions League è stato in crescita costante se si esclude la trasferta a Bratislava in cui i rossoneri hanno vinto con troppa fatica. Ha perso male all’esordio con il Liverpool, poi con il Leverkusen ha sfiorato più volte il pareggio nel finale. Ha vinto poi con il Club Brugge e poi ha fatto il colpaccio a Madrid. Il Milan deve stare attento alla Stella Rossa che ha vinto l’ultima partita e sta andando molto forte in campionato. Il Milan è favorito, se riesce a portare a casa anche stavolta i tre punti si mette nella condizione di affrontare le ultime due gare a gennaio con la concreta possibilità di arrivare tra le prime otto, uno scenario che all’inizio era impensabile».

