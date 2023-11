Milan sempre più in crisi: le due soluzioni per risollevare la stagione

Milan sempre più in crisi: le due soluzioni in casa rossonera per risollevare la stagione del Diavolo, che rischia di farsi complicata

Il pareggio di Lecce ha gettato nuove ombre sulla stagione del Milan, che aveva dato l’illusione di essersi ripreso con la travolgente vittoria in Champions League contro il PSG.

Due, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le soluzioni in casa rossonera per uscire dalla crisi e risollevare la stagione: da un lato l’entrata in dirigenza di Ibra, dall’altro gli innesti che il mercato inevitabilmente dovrà regalare.