Milan Spezia, prima rete di Rafael Leao in stagione

PRIMA RETE IN STAGIONE – Nel secondo tempo di Milan Spezia una zampata di Rafael Leao ha portato in vantaggio i rossoneri. L’assist, come sempre, è stato del solito Hakan Calhanoglu, sempre più leader di questo gruppo. Per il portoghese, invece, si tratta del primo gol stagionale.

Dopo le critiche dei giorni scorsi per la prestazione negative contro il Rio Ave, l’attaccante ha saputo dare una risposta positiva a Stefano Pioli che lo aveva lanciato dal primo minuto nella gara contro i liguri.