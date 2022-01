Milan Spezia, i liguri portano bene a Messias: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera il Milan affronta lo Spezia: la squadra ligure evoca dolci ricordi a Junior Messias. Lo ricorda il Milan sul suo sito ufficiale:

«Contro lo Spezia è arrivata la prima delle tre doppiette in Serie A di Junior Messias; dopo la rete contro la Roma, il brasiliano potrebbe trovare il gol in due gare interne di fila nella competizione per la seconda volta, dopo il dicembre 2020 con il Crotone».