Milan Spezia, attenzione a Bastoni! Contro il Milan...

Nel prossimo turno di mercato, il Milan affronterà a San Siro lo Spezia: attenzione al difensore Simone Bastoni. Questo il dato riportato dalla Lega Serie A:

«Simone Bastoni ha segnato la sua prima rete in Serie A TIM contro il Milan, nel successo 2-0 nel febbraio 2021; nessun giocatore ha realizzato più gol fuori casa rispetto al difensore dello Spezia in questo campionato (tre, come Federico Bonazzoli, Josip Ilicic, Riccardo Orsolini e Nikola Kalinic) senza metterne a segno neanche uno in casa.»