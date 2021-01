Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Calha e Theo saranno disponibili a partire già dall’allenamento di oggi, a due giorni da Cagliari

Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Calha e Theo saranno disponibili a partire già dall’allenamento di oggi, a due giorni da Cagliari, mentre ieri si era temuto un altro doppio caso di positività: “La verità-si legge a pag. 13- per fortuna è un’altra: i due giocatori sono risultati negativi, stesso esito per tutti i tamponi molecolari effettuati dalla squadra e consegnati ieri sera”.

CHI RESTA POSITIVO- “Restano positivi, e isolati- prosegue la rosea- i soli Rebic e Krunic. L’ultima seduta, basata sua serie di test atletici, non aveva visto protagonisti Hernandez e Calhanoglu perché impegnati in un altro tipo di lavoro. Oggi, a due giorni dalla trasferta di lunedì, saranno in campo”.