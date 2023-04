Milan, sogno Champions: nulla è impossibile, ecco perché. I rossoneri in Europa possono essere protagonisti

Mancano otto giorni ai quarti di finale di Champions, ma il pensiero del Milan non può non essere volto a quella partita, soprattutto dopo il netto successo contro il Napoli al “Maradona”. Perché non è impossibile credere che il Milan possa arrivare a Istanbul, sebbene sia molto difficile. I rossoneri, infatti, hanno dimostrato di saper alzare il livello quando contava.

A Napoli, il Milan è stato totale: ha vinto tutti i duelli a centrocampo, ha recuperato palla con ferocia, ha prodotto gioco e azioni pericolose. Una chiave trovata grazie a posizioni inedite: da Bennacer spostato sulla trequarti a marcare Lobotka, da Krunic arretrato, fino a Diaz, libero di fare male ai partenopei. Non è detto che Pioli non possa non riprodurre esattamente questo quadro perfetto in Champions.

L’ultima chiave non può non essere Leao: autore di una doppietta, che gli dà fiducia. Questa, insieme al sano divertimento, potrebbe accendere il portoghese in vista della sfida europea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.