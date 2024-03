Milan Slavia Praga: i bookmakers credono nella vittoria dei rossoneri, le quote del match

Stasera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League 2023-24. In vista del match ecco la favorita per i bookmakers, le quote

Il Milan è pronto a tornare in campo in Europa League nel match contro lo Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale della competizione. In tal senso i bookmakers credono nei rossoneri:

comanda il segno «1» a 1,42 contro il 7,50 del colpo esterno. Nel mezzo il pari fissato a 4,50. Nel turno precedente i rossoneri hanno siglato ben 5 gol, subendone 3, numeri che fanno prevalere nettamente in quota l’Over 2.5, a 1,62, sull’Under 2.5 dato a 2,20. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, in pole c’è Olivier Giroud, a 2,30, ma occhio a Rafael Leao, a segno tre volte nelle ultime quattro sfide internazionali con il Milan, proposto a 2,70. Tra gli ospiti il pericolo numero uno è Vaclav Jurecka a 4,20 volte la posta.