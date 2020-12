Milan, si lavora anche per rinnovare il contratto a Kessie

L’agenda del Milan è fissa di impegni per questo mese di dicembre. Si entra nella fase calda dei rinnovi di contratto

Il Milan, in particolare con Paolo Maldini e Ivan Gazidis, è al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza. Nell’agenda rossonera, non manca ovviamente, un appuntamento con l’entourage di Franck Kessie per il suo rinnovo.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, con il contratto in scadenza nel 2022, il Milan non può temporeggiare più di molto per non perdere potere contrattuale. Per questo motivo, già in questa settimana si avvieranno i contatti con il procuratore di Kessie.