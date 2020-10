Il Milan cerca un accordo pre giudiziale con Zvominir Boban, ecco tutto ciò che emerge dalla relazione di bilancio

Il Milan cerca di risolvere al più presto il caso Boban. L’ex dirigente ha da tempo intentato una causa contro i rossoneri a seguito del suo licenziamento dopo un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tra le informazione nella relazione di bilancio del Milan, ne emerge una anche su questa situazione nella sezione “Passività potenziali e altre informazioni”. I rossoneri, «Pur ritenendo infondate le motivazioni di varia natura che hanno portato all’interruzione per giusta causa del precorso rapporto con il signor Boban, ha, in via del tutto prudenziale stante l’alea insita nel giudizio, e stanziato in bilancio un fondo rischi». Durante l’assemblea dei soci inoltre, il presidente Scaroni ha dichiarato sulla vicenda: «Boban ha il diritto di agire per vie legali ed il Milan affronta con serenità il procedimento di fronte al giudice del lavoro, convinto delle proprie buone ragioni. Ciononostante, è auspicabile trovare una soluzione pacifica e negoziata».