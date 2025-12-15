Milan in pausa in Serie A: il prossimo impegno sarà contro il Verona. Ecco quando. Segui le ultimissime

Dopo il deludente pareggio per 2-2 ottenuto ieri contro il Sassuolo a San Siro, il Milan è chiamato a voltare pagina in fretta. La squadra rossonera abbandonerà, almeno temporaneamente, gli impegni di campionato per dedicarsi interamente al primo obiettivo stagionale: la Supercoppa Italiana.

La competizione, che rappresenta il primo trofeo in palio e una sfida cruciale per il Diavolo, assorbirà le energie e la concentrazione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, e di tutto il gruppo per i prossimi giorni. L’obiettivo è presentarsi al meglio, risolvendo le criticità tattiche emerse, in particolare la crisi del centravanti e la fragilità difensiva, in vista dell’impegno contro l’Inter, prima di una potenziale finale che può sbloccare moralmente la stagione.

Il Calendario Rossonero: Ritorno in Campo il 28 Dicembre

La Serie A per i rossoneri tornerà in calendario domenica 28 dicembre alle ore 12:30, quando il Milan affronterà l’Hellas Verona in un match casalingo sempre a San Siro.

Questa partita, che chiuderà l’anno solare per il club, sarà fondamentale per Allegri per capire se il lavoro intensivosvolto in preparazione alla Supercoppa avrà portato i frutti sperati anche sul fronte campionato. Il match contro l’Hellas Verona, squadra notoriamente combattiva e abituata a mettere in difficoltà le grandi, sarà un test importante per dimostrare che il problema delle “piccole” (come evidenziato dai soli 2 punti ottenuti contro le neopromosse) è stato risolto.

La Finestra Mercato e la Pressione su Igli Tare

Mentre la squadra si concentra sul campo, la dirigenza lavora senza sosta. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, sa che la Supercoppa è una vetrina fondamentale che può influenzare le prossime mosse di mercato.

Con la crisi in attacco che non ammette ulteriori rinvii, Tare è impegnato a finalizzare l’arrivo di un centravanti di peso(come l’obiettivo Niclas Füllkrug) che possa dare ad Allegri le garanzie di gol necessarie per lottare su entrambi i fronti. L’esito della Supercoppa potrebbe sbloccare l’ambiente e, soprattutto, giustificare eventuali investimenti per il DS rossonero, rendendo il Milan più competitivo sia per la lotta Scudetto che per il cruciale rientro in Champions League.