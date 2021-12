Hernan Crespo, in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione sulla lotta scudetto in Serie A e sul Milan

MILAN – «Questo Milan mi piace sempre di più perché riesce a superare brillantemente i momenti di difficoltà. Si infortunano giocatori, ci sono altri piccoli guai ma la squadra dimostra di non risentirne dal punto di vista del gioco. Questo significa che il mio amico Pioli ha fatto e sta facendo un grande lavoro. Tutti hanno fatto loro le idee dell’allenatore e in campo non si notano differenze che ci sia uno o che ci sia l’altro».

UOMINI SCUDETTO – «Sta facendo molto bene Leao, mi sembra in decisa crescita. Dopo un periodo iniziale un po’ balbettante, durante il quale doveva probabilmente abituarsi all’ambiente, adesso è davvero padrone della fascia. Quando entra in azione è devastante, per velocità e tecnica individuale. Credo che anche Tonali possa risultare determinante nel percorso di maturazione della squadra.

È un centrocampista moderno, bravo nell’impostazione, generoso nel pressing e intelligente negli inserimenti offensivi».

MIGLIORAMENTI – «Il miglioramento si potrà vedere e considerare definitivo quando per tutti i 90 minuti il Milan dimostrerà di essere padrone del campo».