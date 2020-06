Milan, senti Stefano Borghi: «Chi ha criticato il mercato dovrebbe scusarsi»

Il noto telecronista di DAZN ha puntato il dito contro chi aveva criticato Boban e Maldini per il mercato fatto in questa stagione

Ha commentato il successo rossonero di ieri contro la Roma per DAZN e oggi, sul suo canale Youtube, nella consueta rubrica di commento al campionato, Stefano Borghi non le ha mandate a dire nei confronti di chi ha aspramente criticato il mercato stagionale fatto dal duo Boban e Maldini.

Un mercato che, secondo il telecronista, andrebbe rivalutato in pieno: «In molti dovrebbero chiedere scusa per i loro giudizi affrettati. Il mercato è stato criticato su tutta la linea invece, secondo me, è stato molto molto buono, perlomeno nella maggior parte delle sue operazioni. Un’operazione fondamentale è stata quella di prendere Kjaer a gennaio. Rebic, Bennacer, Theo Hernandez si stanno rivelando colpi azzeccati», non vengono mai citati Boban e Maldini ma è chiaro il riferimento a loro che sono intervenuti sul mercato in questa stagione.