Milan, se si ripartisse a giugno Brescianini avrebbe il suo spazio

Il possibile ritorno al calcio giocato nel mese di giugno spingerà Pioli ad effettuare delle rotazioni: Brescianini verso l’esordio col Milan

La ripresa del campionato, come detto da Spadafora, verrà decisa il prossimo 28 maggio, ma intanto in molti ipotizzano un ritorno al calcio giocato nel prossimo mese di giugno. Qualora tutto dovesse andare come previsto, Stefano Pioli sarà però obbligato ad effettuare diverse rotazioni nel proprio undici per permettere così ad ogni giocatore di recuperare con maggiore calma il proprio valore atletico.

Tra i giocatori che saranno sicuramente più coinvolti c’è Marco Brescianini, l’ex Primavera si allena sin dal primo giorno di rientro a Milanello con la prima squadra e, vista anche l’assenza di Kessié, le possibilità di poter fare il proprio esordio con la maglia del Milan si sono alzate vertiginosamente.