Scudetto Milan, Viviano gela i rossoneri di Allegri: pronostico a sorpresa su Modric e compagni

Scudetto Milan, Emiliano Viviano, ex portiere e noto giornalista, ha escluso i rossoneri dalla corsa al tricolore: le dichiarazioni

Durante l’ultima puntata di “Pressing”, il popolare programma televisivo sportivo, l’ex portiere Emiliano Viviano è intervenuto per commentare la brillante vittoria per 3-0 del Milan contro l’Udinese. Sebbene abbia espresso un giudizio molto positivo sulla squadra rossonera, le sue parole hanno lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi che sognano di vedere il loro club in cima alla classifica. Viviano, infatti, pur riconoscendo i progressi e le qualità della rosa, non ritiene il Milan di Massimiliano Allegri una seria candidata alla vittoria dello scudetto, almeno in questa stagione. Un parere che fa riflettere, specialmente dopo le ottime prestazioni che i rossoneri stanno mettendo in mostra.

Un Milan di Qualità, ma il Napoli è un Gradino Sopra

Le parole di Viviano sono state chiare e dirette: “Sono strapositivo sul Milan, ha messo qualità, ha alternative, ma il Napoli è forte, molto più forte dell’anno scorso. Milan da scudetto? No”. L’analisi dell’ex portiere si concentra in particolare sul confronto con il Napoli, squadra che, a suo avviso, parte con un netto vantaggio in termini di forza e completezza. Il commento, riportato da Mediaset durante la trasmissione, sottolinea come la rosa rossonera, pur essendo ricca di talento e alternative, non abbia ancora raggiunto quel livello di superiorità che, secondo il suo punto di vista, è invece già patrimonio della squadra partenopea.

Il Lavoro di Tare e Allegri e le Aspettative per il Milan

L’opinione di Viviano non toglie comunque valore all’ottimo lavoro svolto finora dal duo Massimiliano Allegri e Igli Tare. L’allenatore ha saputo plasmare una squadra solida e coesa, capace di imporsi in trasferta con autorità, come dimostrato a Udine. Il direttore sportivo, dal canto suo, ha costruito una rosa competitiva, inserendo elementi di grande qualità che hanno subito avuto un impatto positivo. L’entusiasmo della piazza è palpabile, e molti credono che il Milan possa davvero lottare per il titolo. Le parole di Viviano, tuttavia, servono a mantenere un certo realismo e a non farsi prendere da facili entusiasmi. Il campionato è ancora lungo e ricco di insidie, e ogni squadra ha i propri punti di forza e di debolezza. Se per Viviano il Milan non è ancora pronto per lo scudetto, la squadra di Allegri sembra comunque avere tutte le carte in regola per puntare a un piazzamento in Champions League, un obiettivo fondamentale per il futuro del club.