Milan Sassuolo, Una Sfida Storicamente Complicata. Solo Una Vittoria Nelle Ultime Cinque. Segui le ultimissime

Il recente pareggio contro il Sassuolo a San Siro ha confermato una tendenza statistica preoccupante per il Milan. La squadra neroverde si sta rivelando un vero e proprio spauracchio per il Diavolo, capace di mettere in difficoltà i rossoneri in modo sistematico negli ultimi anni. L’analisi dei dati rafforza l’idea che questa partita non sia più un appuntamento scontato per il club milanese.

Il Dato di Opta: Una Sola Gioia in Cinque Incontri

Secondo quanto riportato da Opta, la società specializzata nell’analisi dei dati calcistici, il Milan ha vinto solo una delle più recenti cinque gare di Serie A disputate contro il Sassuolo.

Questo bilancio è tutt’altro che positivo per una squadra che ambisce al vertice:

Vittorie: 1

1 Pareggi: 3

3 Sconfitte: 1

I tre pareggi e l’unica sconfitta rimediati indicano che il Milan ha lasciato per strada nove punti potenzialmente cruciali in sole cinque partite contro lo stesso avversario. Il Sassuolo, noto per il suo gioco offensivo e la sua capacità di sfidare le big a viso aperto, è riuscito a neutralizzare la forza del Diavolo, spesso in momenti chiave della stagione.

La Sfida Tattica per Allegri: Rompere il Tabù Neroverde

Questo dato storico pone una sfida diretta a Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di ritorno sulla panchina del Milan. Allegri è chiamato a trovare la chiave di volta per superare l’ostacolo Sassuolo e, per estensione, tutte quelle squadre che adottano un approccio tattico audace e sfrontato, sfruttando le transizioni veloci.

Il pareggio più recente ha evidenziato ancora una volta le difficoltà del Milan nel mantenere la concentrazione difensivaanche quando in vantaggio. Allegri dovrà lavorare sulla solidità mentale e sulla gestione del risultato, aspetti che storicamente lo hanno reso un allenatore vincente. Interrompere questo trend negativo contro il Sassuolo è un imperativo per dimostrare la maturità del nuovo corso rossonero.

Il Ruolo di Tare: Servono Antidoti da Mercato

La necessità di superare squadre imprevedibili come il Sassuolo si lega strettamente alle responsabilità del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio celebre per il suo acume nello scouting.

Tare deve individuare sul calciomercato giocatori in grado di aumentare la variabilità tattica della squadra, in particolare attaccanti capaci di finalizzare le occasioni contro difese disorganizzate o centrocampisti in grado di dettare un ritmo più serrato e controllare il possesso palla con maggiore qualità. La mancanza di cinismo e, a tratti, di profonditànella rosa, ha contribuito a questi risultati altalenanti. Il lavoro del dirigente albanese sarà fondamentale per fornire ad Allegri gli antidoti necessari contro avversari ostici come il Sassuolo.