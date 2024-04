Milan Sassuolo, Pioli cambia in vista della Roma: ma loro DUE sono intoccabili. Le ultime sulla possibile formazione

Il Milan prepara la sfida contro il Sassuolo dando sempre un’occhiata al match di ritorno di Europa League contro la Roma che sarà decisivo.

Per questo motivo, come riportato da Daniele Longo, Pioli cambierà molto per quanto riguarda la formazione ma Theo Hernandez e Maignan dovrebbero essere sempre titolari. Gli unici top che dovrebbero giocare, con Loftus-Cheek che però aveva saltato il Lecce, anche al Mapei.