Milan-Sassuolo: Pioli non ha dubbi, ecco chi giocherà al posto di Bennacer

Milan-Sassuolo: nel tardo pomeriggio i rossoneri affronteranno il team di De Zerbi. Stefano Pioli non ha dubbi a centrocampo

Il Milan nel tardo pomeriggio affronterà il Sassuolo nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoneri vorrebbero proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Stefano Pioli non potrà contare sulla presenza di Ismael Bennacer. Per questo motivo è pronto al suo posto Soualiho Meité, in netto vantaggio su Sandro Tonali.