Milan Sassuolo, Pedullà netto nel commento sui rossoneri. La sua opinione. Segui le ultimissime

Il pareggio per 2-2 tra Milan e Sassuolo a San Siro non ha lasciato indifferente il mondo del giornalismo sportivo. Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato e opinionista, ha analizzato la prestazione del Diavolo sul suo canale YouTube, sollevando critiche pesanti sulla costruzione della squadra e sulla sua tenuta mentale.

Organico e Errori Arbitrali: Le Due Facce della Medaglia

Pedullà ha evidenziato come il Milan abbia sì controllato la partita, ma abbia anche rischiato la sconfitta, chiamando in causa gli errori arbitrali. L’esperto ha citato in particolare l’annullamento del gol del potenziale 3-1 di Pulisic, l’esterno americano, a causa di un presunto fallo di Loftus-Cheek sul portiere. Questo gol, se convalidato, avrebbe spento ogni speranza di rimonta del Sassuolo. “Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma in ogni partita ci sono errori clamorosi,” ha tuonato Pedullà.

Tuttavia, il problema principale non è l’arbitraggio, ma la struttura stessa dei rossoneri. “Il Milan paga l’organico che non è costruito secondo quelle che sono le virtù, i canoni classici,” ha spiegato Pedullà, parlando di molta improvvisazione nella composizione della rosa.

La Preoccupazione di Allegri e la Rivelazione Bartesaghi

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano da poco tornato sulla panchina del Milan, trovano eco nelle parole di Pedullà: “Giustamente Allegri dice prendiamo troppi gol,” un aspetto che l’allenatore dovrà blindare.

Nonostante le difficoltà, c’è spazio per le note liete. Pedullà ha elogiato Davide Bartesaghi, il promettente difensore del 2005. “Se riesci a trovare Bartesaghi, che chapeau,” ha detto, indicandolo, insieme a Palestra, come uno dei due interpreti della Nazionale del futuro. È stata particolarmente apprezzata l’umiltà mostrata dal giovane in recenti interviste, dove ha parlato di onore, orgoglio e della sofferenza della gavetta che lo ha portato a San Siro.

Il Dito Puntato sui Cambi: L’Obiettivo di Tare

La critica si è poi focalizzata sulla gestione del vantaggio: “Sul 2-1 il Milan doveva essere più in controllo, ha avuto l’opportunità di fare il 3-1 ma non ha i cambi.” Pedullà conclude con una sentenza netta: “Il Milan con questa situazione non può andare fino in fondo.”

Queste dichiarazioni pongono una grande pressione sul nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. Sarà compito di Tare correggere in calciomercato le lacune evidenziate, fornendo a Allegri le alternative di qualità necessarie per rendere l’organico meno “improvvisato” e più competitivo su tutti i fronti.