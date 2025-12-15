Milan Sassuolo, incubo neopromosse per i rossoneri: solo due punti in tre partite. Segui le ultimissime

Nonostante una prima parte di stagione ampiamente positiva che vede i rossoneri costantemente ai piani alti della classifica, il Milan nasconde una nota stonata che è diventata un chiaro trend negativo nel girone d’andata: l’incubo di affrontare le neopromosse.

Tutto è cominciato alla prima giornata di campionato, quando il Diavolo ha subito l’unica sconfitta stagionale in Serie A, perdendo 1-2 a San Siro contro la Cremonese. Un risultato inatteso che, a posteriori, è stato il primo segnale di una difficoltà tattica e di approccio contro le cosiddette “piccole”.

Il Ruolino di Marcia Anomalo: 6 Gol Subiti

Con il procedere del girone d’andata, la situazione non è affatto migliorata per la formazione di Massimiliano Allegri.Contro il Pisa è arrivato un deludente 2-2, sempre tra le mura amiche di San Siro. E, più recentemente, nel primo pomeriggio di questa domenica, è stato registrato un altro 2-2 interno contro il Sassuolo.

Il dato statistico è a dir poco singolare e impone una profonda riflessione da parte del club e del suo staff tecnico.Contro le sole tre neopromosse affrontate finora, il Milan ha conquistato appena 2 punti in 3 partite, registrando un bilancio estremamente negativo e anomalo per una squadra di vertice: 5 gol fatti ma, soprattutto, 6 reti subite. Un ruolino di marcia che evidenzia una fragilità difensiva preoccupante quando la squadra è costretta a fare la partita e a sbilanciarsi.

Le Mosse Urgenti di Tare per la Mentalità

Questo trend negativo è un campanello d’allarme per Massimiliano Allegri, il tecnico livornese. La squadra dimostra di compattarsi meglio contro le grandi, mentre perde la sua solidità e la sua concentrazione contro le formazioni che si chiudono, lasciando spazi fatali come analizzato da altri esperti.

La soluzione al problema, oltre a un lavoro sulla mentalità in vista della Supercoppa Italiana, passa inevitabilmente per il mercato di gennaio. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo e esperto dirigente albanese, deve agire con concretezzaper fornire ad Allegri i rinforzi mirati che possano dare maggiore equilibrio e peso specifico alla squadra. L’acquisto di un difensore centrale di leadership e di un centravanti che sblocchi le partite (come Niclas Füllkrug) è cruciale per evitare che l’incubo neopromosse comprometta il fondamentale obiettivo Champions League.