HANNO DETTO
Milan Sassuolo, Borghi non ha dubbi: questo il problema strutturale dei rossoneri di Allegri
Milan Sassuolo, Stefano Borghi, noto commentatore e opinionista, ha commentato il pareggio dei rossoneri: le dichiarazioni
Il giornalista e telecronista di Sky Stefano Borghi ha analizzato sul suo canale YouTube il pareggio casalingo del Milan contro il Sassuolo (2-2), un risultato che ha fatto scivolare i rossoneri al secondo posto in classifica.
Secondo Borghi, il match ha confermato il principale problema strutturale del Milan: i troppi gol subiti nelle partite non considerate “di cartello”.
Milan Sassuolo, Borghi e la critica alla difesa
Borghi è critico sulla qualità individuale del reparto arretrato rossonero:
PAROLE – «La difesa del Milan non è costituita da individualità top… è una difesa che grazie al lavoro dello staff tecnico e probabilmente anche grazie ad una presa di coscienza di quello che era stato fatto… ha trovato un innalzamento di livello».
Tuttavia, evidenzia una netta differenza di rendimento basata sull’approccio psicologico e tattico:
- Modalità Impresta: Quando la difesa è “totalmente focalizzata sulla modalità impresa” (come nei big match), diventa “blindata”, spesso grazie alle parate decisive di Mike Maignan.
- Situazione Normale: Quando la situazione è “normale”, arrivano la “sbavatura” e il “calo di concentrazione” che portano a subire gol.
Oltre alla concentrazione, Borghi individua un problema tattico strategico legato all’assetto:
PAROLE – «Il Milan spesso nei big match ha difeso col blocco basso per ripartire, invece in altre partite… quando si è più chiamati a proporre gioco e fare la partita, il Milan non si trova tanto a proprio agio, si scopre e lascia dei varchi».
Il Sassuolo, che ha agguantato il 2-2 con il gol di Laurienté, è l’ultimo esempio di come il Milan si scopra vulnerabile quando è costretto a dominare e proporre gioco, confermando che il reparto difensivo non regge la pressione offensiva del proprio centrocampo.