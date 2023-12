Gol Pulisic, Milan Sassuolo 1-0: l’esterno statunitense sblocca il match – VIDEO

Gol Pulisic, Milan Sassuolo 1-0: l’esterno statunitense sblocca il match con il sesto gol in campionato. Ecco il video della rete

Al 59esimo minuto, dopo due gol annullati per fuorigioco, Milan-Sassuolo viene sbloccata dalla rete del vantaggio di Pulisic.

Grande pallone di Ismael Bennacer che mette a tu per tu Pulisic davanti a Consigli. L’esterno statunitense non sbaglia e porta in vantaggio i rossoneri.