Rafael Leao trova il modo migliore per festeggiare le 100 presenze con la maglia del Milan sbloccando il match con la Sampdoria

Rafael Leao sblocca il match tra Milan e Sampdoria. L’attaccante portoghese sfrutta un rilancio preciso di Maignan per trovare il suo decimo gol stagionale. Un bel modo per festeggiare le 100 presenze in rossonero.

