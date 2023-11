Milan Sampdoria Femminile 1-1: ancora un pari per le rossonere

Il Milan Femminile ospita la Sampdoria nell’ottava giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini al Vismara) – Dopo il pareggio contro il Sassuolo torna in campo il Milan Femminile per l’ottava giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospitano la Sampdoria al Puma House of Football. Non basta Asllani, rossonere raggiunte da rigore trasformato da Sena

Milan Sampdoria Femminile 1-1: sintesi del match

1’Inizia il match

3′ Prova a spingere subito il Milan con azioni sulla sinistra d’attacco, chiude bene la Sampdoria

7′ GOL DI ASLLANI – azione insistita del Milan sulla destra, controcross a premiare l’ inserimento della svedese sul secondo palo dopo un iniziale respinta della difesa. Si sblocca il match. Assist di Grimshaw

10′ Prova a spingere la Sampdoria per reagire allo svantaggio. Attenta la difesa del Milan con una gran copertura di Guagni

14′ Ritmi piuttosto alti in questo inizio di gara

18′ Tiro Cuschieri – contropiede della Sampdoria che premia la sovrapposizione della numero 8 che converge e calcia, tiro strozzato, blocca Giuliani

20′ Fase di gioco piuttosto spezzatata da tanti falli

25′ Prova a spingere la Sampdoria con lanci a tagliare fuori la difesa rossonera, fin qui attento tutto il reparto che spesso si appoggia a Giuliani in uscita.

31′ Tiro Bergamaschi – contropiede di Guagni che lancia Asllani, cross della svedese respinto corto dalla difesa ne approfitta il capitano delle rossonere che arriva in corsa e calcia. Conclusione alta

35′ Tanta lotta in mezzo al campo, la Sampdoria a caccia del pari, il Milan del raddoppio

37′ Dompig pericolosa – cross di Arnadottir che attraversa tutta l’ area e premia l’inserimento dell’ olandese che prova di testa ma il tiro è fuori

40′ Occasione Sena – sugli sviluppi di calcio piazzato, liscio di Piga che favorisce la numero 10 che probabilmente sorpresa dall’errore della avversaria calcia male sprecando una grande opportunità

44′ Milan basso che ora fa fatica a ripartire con pericolosità

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ inizia il secondo tempo

50′ Ripresa che inizia come si era chiuso il primo tempo con il Milan che fa fatica a ripartire e la Sampdoria che spinge a caccia del pari

55′ Prova a riaffacciarsi un attacco il Milan con una buona azione insistita di Asllani poi chiusa in angolo

60′ Asllani pericolosa – azione insistita del Milan con una batti e ribatti in area con la palla che poi arriva alla svedese che calcia al volo dal limite ma in maniera imprecisa

65′ Occasione Dompig – cross da calcio d’angolo di Arnadottir che premia l’inserimento dalle retrovie della compagna che però di testa è imprecisa

69′ Calcio di rigore per la Sampdoria – Piga perde in marcatura Sena e la atterra in area di rigore con un intervento scomposto

70′ GOL DI SENA – la numero 10 non sbaglia dal dischetto

75′ Occasione Arnadottir – difende palla in area Dompig che offre poi alla compagna, il tiro sembra mettere fuori gioco Tampieri che però d’istinto allunga il piede e con un miracolo allunga in angolo

76′ Doppia occasione Milan – prima Dompig poi Grimshaw si divorano il gol. L’olandese sfrutta un cross dopo uno spiovente in area ma da pochi passi non riesce a ribadire in rete, l’azione prosegue ma il cross sul secondo palo non è ribadito in rete dalla scozzese

81′ Dopo il doppio pericolo prova a reagire la Sampdoria

85′ Prova a spingere con insistenza il Milan ma manca l’ultima giocata

90′ Le rossonere provano il tutto per tutto

92′ Occasione Staskova – calcio d’angolo per le rossonere con la ceca che svetta di testa, tiro centrale

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Asllani

Milan Sampdoria Femminile 1-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 7′ Asllani; 70′ Sena

MILAN (4-3-3) Giuliani, Arnadottir, Swaby, Piga,Guagni; Mascarello (62′ Vigilucci), Grimshaw (87′ Staskova) , Cernoia (62’Adami) ; Dompig, Bergamaschi (77′ Laurent), Asllani. A disp. Thrige, Fusetti, Soffia, Babb, Marinelli All. Cordone

SAMPDORIA (4-5-1) Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Giordano, Huchet, Benoit, Shatzer, Cuschieri (81′ Heroum), Sena A.disp. Bragonzi, Karresmaa, Sondergaard, Rosignoli, Tarenzi, Battelani, Kitson All. Mango

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta

Ammonite: 14′ Re; 47’Grimshaw; 69′ Piga