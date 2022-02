Milan Sampdoria femminile 4-1: super Longo. Poker per la semifinale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan in semifinale di Coppa Italia: ancora 4-1 sulla Sampdoria. In copertina Miriam Longo con la sua prima doppietta in rossonero.

Milan Sampdoria femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per i quarti di ritorno di Coppa Italia 2021/22

Milan Sampdoria femminile 4-1: sintesi e moviola

2′ Gol Longo – Vantaggio immediato delle rossonere! Assist di Stapelfeldt che trova Longo in area. Quest’ultima controlla di petto ed esplode il mancino sotto la traversa. Gelata Soggiu

4′ Occasione Bergamaschi – Appostata sul secondo palo completamente sola: controlla e prova a mirare il secondo palo. Ci arriva Soggiu che sventa la minaccia

7′ Girata Tarenzi – Deviazione volante da corner. Pallone sul fondo non di molto

9′ Colpo di testa Boureille – Su assist di Bergamaschi. Reattiva Soggiu a mettere in corner

10′ Palo Adami – Svetta sul primo palo da corner. Fermata dal montante

27′ Gol Adami – Punizione dai 20 metri piazzata sul palo di Soggiu che si fa sorprendere! Raddoppio rossonero

39′ Occasione Tarenzi – Sola davanti a Babb sbuccia il pallone

46′ Gol Stapelfeldt – Sinistro sotto la traversa su assist di Bergamaschi: 3-0 Milan in apertura di ripresa!

62′ Tiro Longo – Bella finta e conclusione centrale. Blocca Soggiu

64′ Gol Helmvall – Grandissima conclusione di controbalzo che scavalca Babb

76′ Gol Longo – Si avventa su un pallone gestito male dalla Sampdoria, supera Helmvall e batte Soggiu

85′ Palo Selimhodzic- Vicinissima al primo gol con le rossonere con un gran sinistro dal limite

Migliore Milan femminile: Longo

Milan Sampdoria femminile 4-1: risultato e tabellino

Reti: 2′ Longo, 27′ Adami, 46′ Stapelfeldt

Milan (3-5-2): Babb; Fusetti (53′ Tucceri Cimini), Agard, Codina; Thrige Andersen, Adami, Jane, Boureille (64′ Selimhodzic), Bergamaschi (53′ Guagni); Stapelfeldt (77′ Piemonte), Longo (77′ Thomas). All. Ganz. A disp. Giuliani, Premoli, Guagni, Miotto, Dal Brun

Sampdoria (5-3-2): Soggiu; Boglioni (56′ Novellino), Bursi (56′ Helmvall), Rizza, Pisani, Auvinen; Rincon (78′ Giordano), Battelani, Martinez; Tarenzi, Martinovic (46′ Lopez). All. Cincotta. A disp. Tampieri, Spinelli, Bargi, Marenco, Pescarolo

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Ammonite: 26′ Pisani, 52′ Rincon