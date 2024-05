Convocati Salernitana per il Milan: le scelte di Colantuono. Tante le assenze per la formazione campana. Ecco La lista completa di chi potrà giocare contro i rossoneri

La Salernitana ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Milan, valida per il 38° turno di campionato. Tante le assenze nella formazione campana: Manolas, Pirola, Ikwuemesi, Weissman, Basic, Ochoa, Bradaric, Boateng, Dia, Gomis e Martegani, ai quali si aggiunge anche Fazio (operato d’urgenza per appendicite). Ecco le scelte di Colantuono:

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Salvati;

DIFENSORI: Ferrari, Gyomber, Guccione, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Coulibaly, Di Vico, Kastanos, Legowski, Maggiore, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Boncori, Fusco, Simy, Tchaouna