Sacchi: «Per essere competitivo il Milan deve essere squadra»

Arrigo Sacchi ha parlato così del momento del Milan in vista dell’euroderby contro l’Inter alla Milano Football Week

«A livello economico il Milan non avrebbe dovuto neppure conquistare lo scudetto lo scorso anno… Ha fatto un capolavoro! I rossoneri per essere competitivi devono essere un collettivo e non possono giocare in 50 metri, con qualcuno che sta fermo. Tutti devono correre. Se non lo fanno, non hanno un futuro. Nessuno dei suoi giocatori deve pensare di essere al top, altrimenti alterna momenti positivi a negativi»