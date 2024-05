MN24 – Infortunio Kalulu: importanti NOVITA’ da Milanello sulle condizioni del difensore

Il Milan prosegue la preparazione in vista del match di campionato contro il Genoa. In tal senso novità su Kalulu dopo l’infortunio

Il Milan in campo a Milanello per proseguire la preparazione in vista del match contro il Genoa, valido per la trentacinquesima giornata di campionato, in programma domenica a San Siro.

In tal senso arrivano buone notizie per Pioli da Milanello. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 oggi Pierre Kalulu ha svolto l’allenamento insieme al resto dei compagni e punta alla convocazione.