Calciomercato Milan, De Laurentiis vuole l’obiettivo rossonero: si complica la corsa del Diavolo per l’estate

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si complica la corsa del Milan a uno dei possibili obiettivi per rinforzare l’attacco nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

De Laurentiis, infatti, ha messo nel mirino ormai da diverse settimane Jonathan David del Lille per sostituire Osimhen (che in estate lascerà il Napoli). Possibile duello italiano dunque per il centravanti canadese.