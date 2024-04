Milan Roma, Tancredi è sicuro: «LUI potrebbe essere decisivo contro i rossoneri». Le parole dell’ex giallorosso

L’ex portiere della Roma Franco Tancredi ha analizzato il match tra Milan e Roma vedendo in Svilar il giocatore che potrebbe fare la differenza nel match di Europa League. Le parole a Il Corriere dello Sport.

PAROLE – «Svilar mi piace. Mi meraviglio perché ci sia stato bisogno di tutto questo tempo per capire le sue grandi qualità. Sta facendo cose eccezionali e non ha un punto debole. Adesso arriveranno le partite importanti e deve farsi trovare pronto. Con Svilar la Roma è in buone mani. Di lui mi colpiscono tranquillità e freddezza. Ha un eccellente bagaglio tecnico. Può migliorare nelle uscite alte. E sa parare i rigori: un portiere con queste qualità può fare la differenza in Europa. Magari già nella sfida contro il Milan…».