Milan Roma: sono passati 13 anni dall'ultima volta che...

Dal giorno del ritrovo, domani 30 dicembre, sarà una lunga volata che si concluderà il 22 maggio a Reggio Emilia. I primi giorni di lavoro a Milanello saranno finalizzati a mettere in campo la miglior formazione possibile il 6 gennaio, contro la Roma a San Siro. I rossoneri non giocavano la prima partita dell’anno contro i giallorossi, da ben 13 anni.

In quel caso il campionato italiano non tornava in campo il giorno dell’Epifania, visto che l’anno solare 2009 partiva l’11 gennaio. Quel Roma-Milan finì 2-2 all’Olimpico, gara caratterizzata dall’esordio in maglia rossonera di David Beckham e dalla grande doppietta messa a segno da Alexandre Pato.