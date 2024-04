Milan Roma, ospite speciale in tribuna: presente anche Galliani per il match di Europa League

Milan Roma, ospite speciale in tribuna a San Siro: presente anche Galliani per il match di Europa League

L’ex ad del Milan Adriano Galliani è tornato alla Scala del calcio per assistere al grande derby italiano in Europa tra due squadre in fiducia e che stanno esprimendo un bel calcio in campionato. L’attuale vicepresidente del Monza si godrà quindi la partita dalla tribuna di San Siro.