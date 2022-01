Milan Roma: quattro rossoneri contro il proprio passato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A, vedrà di fronte quattro rossoneri contro il proprio passato

Ci sarà un poker di ex giallorossi in Milan-Roma, anche se per Simon Kjær non vi sarà alcuna possibilità di tornare in campo dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio. Il capitano danese aveva comunque fatto parte di quella svolta tecnica giallorossa firmata Luis Enrique nel 2011/12.

Una stagione, quella con l’odierno CT della Spagna, che non aveva prodotto risultati entusiasmanti ma che era comunque stata un tentativo d’innovazione che tanti tifosi romanisti ancora oggi apprezzano. I ricordi giallorossi più freschi sono quelli di Antonio Mirante. Basti pensare che a ottobre 2020, era proprio lui il portiere titolare della Roma nel confronto di San Siro terminato 3-3 con il Milan.

È passato più tempo invece dall’ultima partita giocata nella Roma da Alessandro Florenzi, visto che risale all’11 gennaio 2020, in Roma-Juventus 1-2. Dal 30 gennaio 2020 l’attuale esterno rossonero è andato in prestito prima al Valencia, poi al PSG, e da quel momento in giallorosso non è più tornato. Ma in Milan-Roma sarà per la prima volta avversario della squadra per la quale ha sempre tifato da bambino.

Professionalmente concentratissimo sui colori rossoneri, ma all’inizio sarà inevitabile un po’ di emozione. Discorso diverso per Alessio Romagnoli che è al Milan ormai da quasi sette anni e che aveva sì giocato con la maglia della Roma all’Olimpico contro i rossoneri, ma nel lontano dicembre 2012.