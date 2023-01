Milan Roma, niente conferenza per Mourinho: è squalificato

Non ci sarà la classica conferenza della vigilia in casa Roma in vista del match con il Milan. Mourinho è infatti squalificato

Giornata di vigilia del big match di San Siro tra Milan e Roma. Oggi le due squadre mettono a punto gli ultimi dettagli in vista del calcio d’inizio di domani alle 20:45. Prevista la conferenza stampa di Pioli alle 14:15.

Non parlerà invece Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è infatti squalificato e, come di consuetudine quando lo è, non andrà in conferenza stampa. In panchina domani ci sarà il suo vice Foti.