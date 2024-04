Milan Roma, allarme Kjaer: nemmeno lui è al meglio. TUTTI gli aggiornamenti

Milan Roma, allarme Kjaer: nemmeno il difensore danese è al meglio. TUTTI gli aggiornamenti verso l’Europa League

Ci sono degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda il confronto di giovedì in Europa League tra Milan e Roma e in particolare sulle condizioni di Simon Kjaer.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nemmeno il centrale danese è al meglio. Il difensore ha giocato da titolare solo una volta nelle ultime sette di campionato ma è sempre stato impiegato in Europa League da titolare (eccezion fatta per il ritorno a Praga). Pioli lo valuterà oggi.