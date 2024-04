Fuorigioco Lukaku in Milan Roma, il Var non può intervenire sulla svista dell’assistente che porta all’angolo giallorosso: il MOTIVO

Milan Roma, angolo giallorosso nato dal fuorigioco di Lukaku: il Var non può intervenire sulla svista dell’assistente. Il MOTIVO e cosa è successo

Milan Roma si è sbloccato con il gol di Mancini dal calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala. Un angolo che non si sarebbe dovuto battere in quanto nasce da un’azione che vedeva Lukaku in fuorigioco.

Una svista importante da parte dell’assistente arbitrale su cui però il VAR non può intervenire. Pioli ha protestato molto ancora prima della battuta dell’angolo e del conseguente gol giallorosso per l’errore arbitrale.