Milan Roma, Riva (Ass. Sport Milano): «Tanta tensione ma anche orgoglio, spero che...»

Le parole di Martina Riva, assessore dello sport del Comune di Milano e tifosa rossonera a Sky Sport su Milan Roma di questa sera, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2023-24:

LE PAROLE – Stampelle? Meglio a me che a Leao! C’è grande tensione, da assessore c’è orgoglio per questi grandi eventi. In famiglia non siamo tutti milanisti e chi è interista pronostica il passaggio della Roma. Ogni sorteggio porta un grande impegno quindi è sempre un bene. Andrò anche a Roma, spero passi il Milan ma tiferò le italiane in Europa in ogni caso.