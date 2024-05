Milan Roma: patch speciale per l’amichevole estiva, l’iniziativa nel ricordo di Di Bartolomei

In occasione dell’amichevole del 31 maggio a Perth, Milan e Roma ricorderanno Di Bartolomei con una patch speciale

Per Agostino Di Bartolomei l’amichevole tra giallorossi e rossoneri in programma in Australia a Perth il 31 maggio avrebbe avuto un significato particolare.

Per questo motivo, nel trentennale della sua scomparsa, AC Milan e AS Roma porteranno il nome di Agostino sulle maglie dei calciatori che scenderanno in campo all’Optus Stadium. Il ricordo avverrà attraverso una patch speciale, “AGO IERI, OGGI, SEMPRE”.

I due club renderanno così un doveroso omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso.