Milan in caduta libera, non è solo colpa di Pioli: nel mirino questi senatori. L’analisi di Tuttosport della giornata di oggi

Il Milan sta attraversando certamente un momento non semplice, in cui tanto il gioco quanto i risultati stentano ad arrivare. Ma certamente non può e non deve essere soltanto colpa di Pioli.

In campo vanno i giocatori e in tanti, a partire da alcuni senatori come Theo Hernandez e Rafael Leao, non stanno rendendo. Altri, molti dei nuovi, non stanno mostrando il carattere giusto per giocare nel Milan. Serve una crescita generale, scrive Tuttosport.