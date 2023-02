Milan, rinnovo Leao: c’è fiducia, ma nessun passo in avanti in queste settimane. Si attende il sì del giocatore, con la proposta fissata a 7 mln a stagione

In cerca di un gol che manca dal 14 gennaio, nel match contro il Lecce, Rafael Leao è ancora alle prese con il rinnovo di contratto. Non ci sono stati passi in avanti nelle ultime settimane, anche se filtra ottimismo dalla sede rossonera, nonostante la loro fretta nel chiudere.

La questione dello Sporting Lisbona rimane l’ostacolo principale, ma non è stato ancora superato. La richiesta è sempre di 7 milioni, manca solo il sì del giocatore: se non arriva entro giugno, la società penserà a venderlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.