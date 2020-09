Milan: rinnovato per tre anni l’accordo con Banco BPM

Prolungato per tre anni l’accordo di partnership con Banco BPM, che sarà anche sponsor di maglia del Milan Femminile

«Rinnovato per le prossime tre stagioni l’accordo di partnership tra AC Milan e Banco BPM, come Premium Partner, Official Bank e da quest’anno Jersey Sponsor – sponsor di maglia – della Prima Squadra Femminile, nella comune volontà di proseguire la collaborazione iniziata nella stagione 2013/2014», questo il comunicato ufficiale con cui il Milan annuncia il rinnovo della partnership con Banco BPM.

La novità importante è che da quest’anno, il logo di Banco BPM capeggerà come sponsor di maglia sulle divise del Milan Femminile.