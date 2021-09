Milan, il resoconto delle partite dei nazionali scesi in campo ieri

Tanti calciatori del Milan in campo nelle rispettive selezioni nazionali nella giornata di ieri. Il resoconto completo

Il Milan ha visto impegnati tanti calciatori nelle rispettive selezioni nazionali nella giornata di ieri. La società rossonera ha pubblicato un resoconto completo sulle prestazioni dei propri giocatori.

«La Nazionale di Mancini torna in campo a quasi due mesi dalla vittoria dell’Europeo a Wembley: all’Artemio Franchi di Firenze finisce 1-1 con la Bulgaria, un punto che permette agli Azzurri di restare in testa alla classifica del Gruppo C con 10 punti, davanti alla Svizzera. Si allunga a 35 partite la serie positiva della formazione azzurra, che ieri ha schierato dal primo minuto il rossonero Alessandro Florenzi, poi sostituito al 64′ sull’1-1.

Titolare anche Saelemaekers con il Belgio: i ‘Red Devils’ hanno battuto 5-2 in rimonta l’Estonia, Alexis è stato schierato come esterno di destra nel 3-5-2 di Martinez ed è rimasto in campo fino al 66′, quando le squadre erano già sul 4-1.

Minuti anche per Bennacer, che ha disputato il primo tempo nella goleada della sua Algeria contro Gibuti, nella prima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali di Qatar 2022. 8-0 il risultato finale e un po’ di benzina nel motore per Isma.

Grande gol per Pierre Kalulu con la maglia della Francia U21: il terzino destro ha giocato tutta la partita e ha segnato il 3-0 con un pregevole pallonetto in contropiede. In campo Daniel Maldini con l’Under 20 azzurra, nel Torneo 8 Nazioni: la formazione allenata da Alberto Bollini ha superato per 2-0 la Polonia a Lomza, Daniel è stato schierato tra i titolari».