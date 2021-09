Bennacer, buona sgambata con l’Algeria: travolto il Gibuti 8-0

Ismael Bennacer in campo per un tempo nella vittoria travolgente dell’Algeria contro il Gibuti. Finisce con un rotondo 8-0

L’Algeria di Ismael Bennacer vince senza troppi affanni contro il Gibuti. Il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 finisce con un rotondo 8-0. Impressionante l’attaccante Slimani, autore di 4 gol.

Per il centrocampista del Milan una buona sgambata per ritrovare la migliore condizione fisica. Per lui solo 45 minuti in campo, poi all’intervallo la sostituzione.