Milan, il report dell’allenamento odierno dei rossoneri. Lavoro differenziato per chi ha giocato a Salerno e per il resto della squadra

Il Milan ha terminato la sua sessione di allenamento a Milanello, dopo essere rientrato da Salerno e in vista della prossima sfida contro la Roma.

Come scrive acmilan.com, lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Salerno. Il resto della squadra, invece, in campo invece, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, ha completato la fase di riscaldamento con alcuni torelli. Al termine, il gruppo ha giocato una partitella (tre tempi da venti minuti) con la formazione Under 18.