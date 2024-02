Milan Rennes: invasione francese a Milano, il gesto dei tifosi ospiti in vista del match

In vista del match di Europa League tra Milan e Rennes, Milano si riempi di tifosi francesi. Ecco cosa hanno fatto

Invasione francese a Milano. Tra qualche ora ci sarà il match di Europa League tra Milan e Rennes. Per l’andata degli spareggi del torneo saranno circa 8.000 i tifosi del club ospite presenti. Per chi non potrà essere allo stadio, ci sarà comunque la possibilità di seguirla tutti insieme.

Come riportato da Sky Sport infatti i tifosi del Rennes hanno fittato un hotel nel pieno centro della città per convogliare il tifo, per loro è una partita storica.