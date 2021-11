Milan: regalo speciale per il gruppo da Oppo Italia

Regalo speciale ricevuto dalla squadra di Pioli da parte della nota azienda di telefonia cinese, sponsor del Milan. Ecco il racconto

Regalo speciale oggi a Milanello per tutta la squadra rossonera. Lo sponsor di telefonia Oppo, infatti, ha consegnato a tutti i giocatori del Milan il nuovo smartphone della casa cinese.

Nel pacco dei rossoneri erano presenti il cellulare, le cuffie e lo smartwatch di Oppo. Ecco il racconto della consegna avvenuta oggi pomeriggio, attraverso un video pubblicato dal Milan sui social.

Una sorpresa speciale a Milanello: il nostro Official Mobile Partner @OppoItalia ha infatti consegnato ai rossoneri la nuovissima #OPPOReno6Series 🔝

A special surprise at Milanello: our Official Mobile Partner #OPPO handed over the brand new Reno6 Series to the Rossoneri 🔝 pic.twitter.com/fYpDOLP0RW

— AC Milan (@acmilan) November 19, 2021